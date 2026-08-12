وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد فرع وزارة الصحة بالمنطقة باعتماد «الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي» محوراً لملتقى نجران الصحي الثامن، وللنسخة السادسة من «جائزة الأمير جلوي بن عبدالعزيز للتميز الصحي»، تزامناً مع تسمية عام 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي؛ بما يعزز توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات، مع إتاحة المشاركة في الجائزة لجميع المنشآت في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إضافةً إلى الأفراد من مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه المدير العام لفرع وزارة الصحة بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، يرافقه عدد من منسوبي الفرع.

واستعرض أمير منطقة نجران خلال اللقاء استعدادات فرع وزارة الصحة بالمنطقة لإقامة «ملتقى نجران الصحي الثامن»، وإطلاق النسخة السادسة من «جائزة الأمير جلوي بن عبدالعزيز للتميز الصحي»، واطلع على أهداف الملتقى والجائزة ومحاورهما، ودورهما في دعم الابتكار والتطوير في القطاع الصحي، وتبادل الخبرات، وتعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح بني هميم أن الملتقى سيشكل منصة لاستعراض أحدث الابتكارات والتطبيقات الذكية في القطاع الصحي، فيما تواصل الجائزة دورها في ترسيخ ثقافة التميز وتحفيز الإبداع والابتكار، من خلال تكريم أفضل المبادرات والنماذج المتميزة في توظيف الذكاء الاصطناعي عبر ستة مسارات، بما يسهم في دعم مسيرة التحول الصحي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز جودة الحياة.