يشكّل جبل «أبو الهول»، الواقع قرب قرية أبا الحيران جنوب غربي منطقة حائل، على بُعد نحو 120 كيلومتراً، ضمن سلسلة جبال أجا، نتيجة عوامل التعرية والتجوية التي تعرض لها عبر آلاف السنين؛ ما أوجد تكويناً صخرياً فريداً يشبه رأس الإنسان، وأكسبه هذه التسمية، وجعله أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية في المنطقة.

ووفقاً للباحث في التاريخ والفلك القديم مشاري النشمي، يتميز الجبل بتنوع جيولوجي لافت، إذ تنتشر حوله تشكيلات صخرية متعددة الأشكال والأحجام، تشكلت بفعل تداخل عوامل التجوية الفيزيائية والكيميائية مع تأثيرات الأمطار والرطوبة عبر فترات زمنية طويلة؛ ما أوجد مشاهد طبيعية فريدة تتباين ملامحها باختلاف زوايا الرؤية والمسافات.

ويُعد الموقع من البيئات الغنية بالظواهر الجيولوجية المتنوعة، الأمر الذي يعزز قيمته الطبيعية، ويجعله مقصداً للمهتمين بالتكوينات الصخرية والزوار القادمين إلى منطقة حائل.