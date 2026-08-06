ناقشت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، خلال اجتماع افتراضي برئاسة الرئيس التنفيذي خالد الباز، التوجهات الإستراتيجية والخطط المستقبلية والمبادرات التطويرية الرامية إلى تعزيز التكامل بين فروعها الـ16 ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك بحضور مدير التطوير والشراكات الأميرة هيفاء بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز.

دعم الحراك الثقافي والفني

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير أعمال الجمعية، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الثقافي وتحقيق مستهدفاتها في دعم الحراك الثقافي والفني بالمملكة.

وفي إطار أنشطتها الثقافية، احتضنت الجمعية فعاليات المرسم الحر ومرسم الطفل، كما نظمت ثاني أمسيات «ربوعيات» التي تضمنت عرضًا مسرحيًا وفقرة فلكلورية، وسط حضور وتفاعل من الزوار.