كشفت قراءة أجرتها «عكاظ» لبيانات مؤسسة «موهبة» والتقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، نمواً متسارعاً في منظومة اكتشاف الموهوبين ورعاية الابتكار وحماية الملكية الفكرية في السعودية. وأظهرت البيانات اكتشاف 244 ألف موهوب وموهوبة من أصل 686 ألف طالب وطالبة خضعوا للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين منذ 2011، إلى جانب تسجيل أكثر من 1.76 مليون مشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وتحقيق 1,683 جائزة، فيما حصد المشاركون السعوديون 210 جوائز في معرض «آيسف» و691 ميدالية وشهادة تقدير في الأولمبيادات الدولية.

كما سجلت برامج «موهبة» أكثر من 149 ألف حالة مشاركة واستفادة، فيما حصل 963 طالباً وطالبة على قبول في جامعات ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، بإجمالي 3,024 قبولاً.

وفي جانب الابتكار، استقبلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 10,300 طلب براءة اختراع خلال 2025، بزيادة 28% مقارنة بعام 2024، مدفوعة بارتفاع طلبات الأفراد بنسبة 96% والمؤسسات الوطنية بنسبة 80%، لترتفع حصتهما إلى 45.4% من إجمالي الطلبات.

كما استقبلت الهيئة أكثر من 2,600 طلب لتسجيل التصاميم، و4,800 طلب للتسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف، وأكثر من 64 ألف طلب لتسجيل العلامات التجارية، فيما بلغ الوعي بالملكية الفكرية 70.7%، وتجاوز عدد المتدربين في أكاديمية الملكية الفكرية 100 ألف متدرب.