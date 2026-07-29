كرم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 69 طالباً وطالبة حصلوا على العلامة الكاملة في الجانب العلمي والتحصيلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للعام الدراسي 1447هـ.

جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير إدارة التعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، وعدداً من منسوبي تعليم المنطقة والطلبة المتفوقين والمتفوقات بالمنطقة.

وأكد الأمير محمد بن عبدالرحمن، في كلمة ألقاها خلال الاستقبال، أن ما تحقق من إنجازات علمية لطلبة تعليم الرياض يأتي بدعم من القيادة الرشيدة واهتمامها في كل ما يسهم في إعداد جيلٍ واعٍ ومؤهل يشارك بفاعلية في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

ونوه سموه بدعم واهتمام أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بما تحقق من إنجازات في مجالات التعليم بالمنطقة، مؤكداً دعم الإمارة لكل ما من شأنه تمكين تعليم المنطقة وأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات لتحقيق الأهداف العلمية المنشودة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

فيما ألقى الطلبة المتفوقون والمتفوقات بهذه المناسبة كلمة عبروا فيها عن شكرهم للقيادة الرشيدة على ما يحظى به قطاع التعليم وأبناؤه من دعم ورعاية وتمكين، مؤكدين أن هذا الاهتمام والتمكين يجسد إيمان القيادة بأهمية الاستثمار في الإنسان وصناعة المستقبل.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الرياض، ونائبه، على دعمهما المتواصل لمسيرة التعليم ورعايتهما للمتميزين بالمنطقة، مؤكدين أن هذا التكريم من الأمير محمد بن عبدالرحمن يمثل مصدر فخر واعتزاز، وحافزاً لمواصلة العطاء والتميز.

من جهته، ألقى الدكتور الزارع كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة على دعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن هذا التكريم يجسد اهتمام أمير المنطقة ونائبه بأبنائهما وبناتهما الطلبة بالمنطقة، وحافزاً لمواصلة التميز، ويعزز حضور طلبة المنطقة في المسابقات والبرامج التعليمية.

وأكد أن ما تحقق من تفوق جاء بعد توفيق الله ثم بفضل دعم الأسرة، وجهود المعلمين والمعلمات، والمدارس، وما وفرته الدولة من بيئة تعليمية متقدمة وفرص نوعية أسهمت في تنمية قدرات الطلاب والطالبات وصقل مواهبهم.

ويأتي هذا التكريم تقديراً من الأمير محمد بن عبدالرحمن لما تحقق من مستويات متميزة في التحصيل العلمي، وتحفيزاً للطلاب والطالبات بالمنطقة لمواصلة مسيرة التفوق والتميز، بما يسهم في إعداد جيلٍ واعٍ ومؤهل يشارك بفاعلية في خدمة الدين ثم الملك والوطن، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.