زار أعضاء اللجنة الدائمة للأمن الغذائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مركز الإنذار المبكر بالمملكة، للاطلاع على آلية عمل المركز ودوره في رصد وتحليل المؤشرات المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي، بما يسهم في تعزيز جاهزية منظومة الأمن الغذائي ومواجهة المتغيرات المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة الذي عُقد في مقر الهيئة العامة للأمن الغذائي بمدينة الرياض، برئاسة المملكة العربية السعودية، إذ ناقش الاجتماع تنفيذ مبادرات إستراتيجية الأمن الغذائي الخليجي، ومؤشرات الأداء المعتمدة.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار تعزيز التكامل والتنسيق بين دول المجلس، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ويرسخ منظومة الأمن الغذائي في المنطقة.