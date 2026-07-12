بهدف تعزيز منظومة التمويل السكني في المملكة، وزيادة القدرة الإقراضية للبنوك، أطلق صندوق التنمية العقارية برنامج «التمويل البديل» الذي يهدف إلى تمكين المزيد من الأسر السعودية من تملك مسكنها الأول، ودعم الوصول إلى حلول تمويلية أكثر مرونة.



ويتيح البرنامج للصندوق توفير تمويل إضافي للبنوك المشاركة، بما يسهم في تعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي، ورفع قدرتها على إصدار التمويلات العقارية، وتوسيع فرص تملك المساكن المستدامة.



وانطلقت المرحلة الأولى من البرنامج عبر شراكة إستراتيجية مع البنك الأهلي السعودي، والشركة الوطنية للإسكان، حيث يوفر الصندوق التمويل اللازم لعمليات إصدار التمويلات العقارية، فيما تتيح الشركة وحدات سكنية مختارة للمواطنين الراغبين في تملك مسكنهم الأول في مدن الرياض وجدة والدمام، بأقساط شهرية تبدأ من 699 ريالاً سعودياً، مع إمكانية الحصول على الموافقة التمويلية بشكل فوري.



وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية المهندس لؤي بن محمد الناهض أن البرنامج يسهم في زيادة القدرة الإقراضية للبنوك، وتمكين مزيد من المشترين لأول مرة من الحصول على التمويل السكني، من خلال تكامل التمويل والمعروض السكني والدعم الحكومي ضمن رحلة موحدة للمستفيد.



ويأتي إطلاق برنامج «التمويل البديل» امتداداً لجهود صندوق التنمية العقارية في تطوير منظومة التمويل السكني، ومع توسع البرنامج ليشمل شركاء مصرفيين إضافيين، يُتوقع أن يسهم في زيادة القدرة على الإقراض العقاري وتوفير سيولة أكبر في النظام المالي، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة تملك المساكن إلى 70%.