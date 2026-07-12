كشفت مؤشرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تقرير برنامج التحول الوطني، توسع أنماط العمل الحديثة في السعودية، وارتفاع مشاركة المرأة، وتحسن مستويات الامتثال والسلامة المهنية، إلى جانب تنامي فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.



وأظهرت المؤشرات تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.4% خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 7.2% في الربع الرابع من عام 2025، بانخفاض بلغ 0.8 نقطة مئوية، في مؤشر يعكس استمرار تحسن أداء سوق العمل واتساع القاعدة الوظيفية في القطاعات الاقتصادية.



وسجلت أنماط العمل الحديثة خلال عام 2025 نحو 1496698 عقداً ووثيقة، موزعة على 726825 عقد عمل مرن، و430739 وثيقة عمل حر، و339134 عقد عمل عن بُعد، بما يعكس توسع البدائل المهنية خارج الوظائف التقليدية، وارتفاع قدرة الأفراد والمنشآت على الاستفادة من أنماط تشغيل أكثر مرونة.



وفي ملف تمكين المرأة، ارتفعت مشاركتها في سوق العمل إلى 35%، مقابل 21.2% في عام 2017، بزيادة بلغت 13.8 نقطة مئوية. كما ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 43.9%، مقارنة بـ28.6% عند بدء قياس المؤشر، بفارق بلغ 15.3 نقطة مئوية.



ودعمت برامج النقل وضيافة الأطفال والتدريب استمرار المرأة في سوق العمل، إذ استفادت أكثر من 370 ألف امرأة من برنامج «وصول» لدعم التنقل، وأكثر من 52 ألف موظفة من برنامج «قرة» لدعم ضيافة الأطفال، فيما استفادت 121 ألف امرأة من مبادرة التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل، متجاوزة المستهدف البالغ 100 ألف مستفيدة بنسبة 21%.



وبلغت نسبة الاستدامة الوظيفية لأكثر من 12 شهراً بين المستفيدات من برامج التمكين 78%، ما يعكس انتقال البرامج من دعم الالتحاق بالوظيفة إلى تعزيز الاستمرار والاستقرار المهني.



تحسن ظروف عمل الوافدين



وفي بيئة العمل، ارتفعت نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لنظام حماية الأجور إلى 93%، مقارنة بـ50% عند انطلاق النظام، فيما بلغت نسبة التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية 75.4%، مقابل 15% في عام 2019، بزيادة قدرها 60.4 نقطة مئوية.



وسجل مؤشر تحسن ظروف العمل للوافدين 71.3%، في وقت تواصل فيه الوزارة تطوير أنظمة الرقابة والامتثال، وربط المنشآت بمعايير حماية الأجور والسلامة المهنية ورفع جودة بيئات العمل.



وامتد التحسن إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ ارتفعت نسبة العاملين القادرين على العمل منهم إلى 14.7% في عام 2025، متجاوزة المستهدف البالغ 12%. وكانت النسبة قد بلغت 7.7% عام 2016، ثم ارتفعت إلى 12% في 2020، و13.2% في 2023، وصولاً إلى مستواها الحالي.



وبلغ عدد المنشآت الحاصلة على شهادة «مواءمة» 3497 منشأة بنهاية عام 2025، في إطار رفع جاهزية بيئات العمل وتوفير متطلبات الوصول والدمج الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة.



30000 مستفيد من عيادات التمكين



في مسار المسؤولية الاجتماعية، بلغت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج للمسؤولية الاجتماعية 76.83%، متجاوزة المستهدف المحدد عند 75%، فيما وصلت مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي إلى 4.23%.



وتجاوزت مساهمات القطاع الخاص عبر منصة المسؤولية الاجتماعية 5 مليارات ريال، مع إتاحة أكثر من 1990 فرصة ومبادرة تنموية بقيمة تجاوزت 6 مليارات ريال، موزعة على أكثر من 16 مجالاً تنموياً.



كما سجلت مبادرة «عيادات التمكين» أكثر من 30 ألف مستفيد خلال عام 2025، فيما أُنجزت دراسة الحالة والتقييم لأكثر من 105 آلاف مستفيد، عبر عيادات تغطي 7 مناطق هي الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان، ونجران.



وفي الحماية الاجتماعية، شملت الشراكات مع القطاع غير الربحي 11 مركز حماية و7 دور إيواء، ضمن مسار يهدف إلى توسيع الخدمات الأسرية ورفع كفاءة الرعاية وتعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث.



وتعكس المؤشرات انتقال سوق العمل السعودي إلى مرحلة أكثر تنوعاً، تتوسع فيها أنماط العمل المرن والحر وعن بُعد، وتتقدم فيها مؤشرات مشاركة المرأة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتزامن مع ارتفاع الامتثال وحماية الأجور والسلامة المهنية، لتصبح جودة الوظائف واستدامتها وإنتاجيتها العنوان الأبرز للمرحلة القادمة.