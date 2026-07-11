رفع طلال بن فؤاد الحمود الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة. وأعرب عن تقديره لهذه الثقة الكريمة من القيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يعينه عليها وأن يكرّس جهوده لخدمة دينه ومليكه ووطنه. يذكر أن طلال الحمود حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كولومبيا البريطانية، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سايمون فريزر في كندا. وسبق له تولي منصب مساعد محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) للشؤون النقدية منذ شهر فبراير من عام 2024، وذلك بعد تعيينه على منصب وكيل المحافظ للاستثمار من عام 2022 حتى 2024، بعدما كان مديراً لإدارة الاحتياطيات في البنك المركزي من عام 2017 حتى 2022، ومدير شعبة الدخل الثابت الخارجي من عام 2013 حتى 2017، ومدير شعبة الدخل الثابت والبدائل المكلف من عام 2011 حتى 2013، والتحق بالبنك المركزي كمحلل استثمار في عام 2009، فيما يشغل عضوية مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، إلى جانب رئاسة وعضوية عدد من لجان البنك المركزي.