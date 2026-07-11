رفع إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة. وسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده، وأن يعينه على أداء الأمانة والمسؤولية، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ، بما يسهم في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة في الارتقاء بالخدمات البلدية وجودة الحياة بمحافظة جدة.