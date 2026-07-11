زار ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة اليوم ( السبت) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، واطّلع الضيوف البالغ عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 16 دولة آسيوية، على الجهود التي يبذلها مجمع في خدمة القرآن الكريم، من خلال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه ونشره وإيصاله إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وتعرّفوا على مراحل إعداد المصحف الشريف ومراجعته وتدقيقه وطباعته وتوزيعه وفق أعلى معايير الجودة والإتقان. واستمع الضيوف إلى شرح عن أعمال المجمع وإنتاجه، بوصفه أكبر منشأة متخصصة في طباعة المصحف الشريف على مستوى العالم، وشاهدوا عرضًا مرئيًا استعرض مسيرة المجمع ومنجزاته وما يحظى به من دعم واهتمام من القيادة. وفي ختام الزيارة، قدّم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لضيوف البرنامج نسخًا من المصحف الشريف وترجمات لمعانيه بعدد من اللغات. ونوّه الضيوف بما شاهدوه من تطور تقني ودقة في مراحل العمل والعناية بكتاب الله تعالى، مشيدين بالدعم الذي يحظى به المجمع، وما أسهم به ذلك في تعزيز قدراته الإنتاجية وتحقيق أعلى معايير الجودة في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه. وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة على عنايتها بكتاب الله الكريم طباعةً ونشرًا وتعليمًا