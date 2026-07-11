كشف التقرير السنوي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة للعام 2025 حزمةً من التحولات المؤسسية التي تعكس تسارع بناء منظومة وطنية متقدمة للبحث والابتكار الصحي، مدعومة بقرارات تنظيمية، وتوسع في التجارب السريرية، وتطوير للأبحاث الانتقالية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ووفقاً للتقرير (اطلعت عليه «عكاظ»)، سجلت السعودية نمواً ملحوظاً في نشاط التجارب السريرية، إذ ارتفع عددها بنسبة 53.4%. وجرى الإطلاق التجريبي للسجل السعودي للتجارب السريرية، في خطوة تستهدف رفع مستوى الشفافية، وتوحيد بيانات الدراسات السريرية.

وأظهر التقرير نجاح مبادرة تسريع إجراءات الموافقة على التجارب السريرية، إذ انخفض متوسط مدة الحصول على الموافقات من 270 يوماً في عام 2023 إلى 108 أيام فقط، بنسبة تحسن بلغت 60%، بالتزامن مع زيادة عدد المواقع المؤهلة لإجراء التجارب السريرية بنسبة 85%، ما يعزز تنافسية المملكة في استقطاب الدراسات البحثية العالمية ويختصر الزمن اللازم لتحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية.

وفي خطوة لإعادة رسم خريطة البحث الصحي في السعودية، أنهى المعهد إعداد الأولويات الوطنية للأبحاث الصحية بعد تحليل نحو 800 مقترح بحثي من خلال 13 مجموعة عمل و15 ورشة تخصصية شارك فيها 74 خبيراً من مختلف القطاعات، وأسفرت الجهود عن اعتماد 17 أولوية بحثية وطنية شملت أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، والصحة العامة، والأمراض المعدية، وصحة المرأة، والاضطرابات العصبية والنفسية، والأمراض النادرة، وأمراض الكلى والعيون، وغيرها من القضايا ذات الأثر المباشر على صحة المجتمع.

5 فرص تمويل

سجل التقرير تقدماً في تنشيط الأولويات البحثية الصحية، إذ جرى تفعيل 22% منها عبر إطلاق 5 فرص تمويل شملت أبحاث الحج، والأبحاث الانتقالية، والتجارب السريرية، والدراسات ما قبل السريرية للمراحل التجريبية النهائية، إضافة إلى الأبحاث الانتقالية في صحة المجتمع، بما يعكس توجيه الجهود البحثية نحو الملفات ذات الأولوية الوطنية.

وفي إطار دعم المجتمع البحثي، أطلق المعهد شبكة «ملتقى الباحثين الصحيين» وتجاوز عدد المسجلين 1,800 باحث وباحثة، بهدف تعزيز التواصل بين الباحثين، وتوسيع فرص التعاون العلمي، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات بحثية تسهم في رفع جودة المخرجات العلمية.