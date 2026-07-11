أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة للفترة من 2 إلى 8/7/2026، عن ضبط 15,430 مخالفاً، منهم 7,913 مخالفاً لنظام الإقامة، و4,037 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3,480 مخالفاً لنظام العمل.



وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 1,542 شخصاً، 46% منهم يمنيو الجنسية، و53% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 1%، وتم ضبط 30 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.



كما تم ضبط 27 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 29,286 وافداً مخالفاً، منهم 27,127 رجلاً، و2,159 امرأة.



وأحيل 17,353 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و5,438 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,800 مخالف.



وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يُعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.