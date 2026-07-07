ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى 3,000 ريال.

كما ضبطت القوات مواطناً لدخوله بمركبته في الفياض والروضات البرية المحمية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى 2,000 ريال.

كما تم ضبط 9 مقيمين من الجنسيات الباكستانية، والأفغانية، واليمنية؛ لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط 10 معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة.