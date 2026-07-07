اختتم الوفد السعودي برئاسة نائب وزير الصحة للتخطيط المهندس عبدالعزيز الرميح، مشاركته في مؤتمر BIO الدولي للتقنية الحيوية 2026، الذي أُقيم بمدينة سان دييغو الأمريكية، محققًا عددًا من المخرجات النوعية بين توقيع اتفاقيات وشراكات إستراتيجية مع جهات دولية رائدة، لدعم تحقيق مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي المنبثق عن رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، وتعزيز مكانة السعودية في التقنية الحيوية والابتكار الصحي على المستوى الإقليمي والعالمي.

وشهدت المشاركة إطلاق مبادرة «Launch in Saudi» لتسريع إتاحة الابتكارات الصحية والعلاجات النوعية في السعودية إلى جانب توقيع عدد من الشراكات بين شركات وطنية ونظيراتها العالمية في قطاعَي الابتكار الدوائي والتقنية الحيوية؛ لتعزيز الأبحاث الطبية الحيوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوطين التقنيات الحيوية المتقدّمة، وفي مجالات التطوير الدوائي والعلاجات المناعية، بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات بين شركات سعودية وشركات عالمية رائدة.

ونظّمت وزارة الصحة طاولة مستديرة حول تعزيز الاستثمار في التجارب السريرية بالمملكة، بمشاركة 40 قائدًا من الشركات العالمية ومنظمات البحوث التعاقدية الدولية، كما عقد الوفد السعودي أكثر من 30 لقاءً إستراتيجيًا، وتنظيم جلسة حوارية لاستعراض تجربة المملكة في بناء منظومة تقنية حيوية تنافسية، وتطور البيئة الاستثمارية والتنظيمية، إلى جانب عددٍ من الزيارات لكبرى الشركات والمراكز العالمية، في مجالات عدة منها الطب الدقيق، والصحة الرقمية والابتكار الدوائي؛ بهدف نقل المعرفة، واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون.

المملكة تستضيف BIO في ديسمبر

تستضيف المملكةمؤتمر BIO الشرق الأوسط للتقنية الحيوية في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2026، في خطوة تعكس حضورها المتنامي كمركز إقليمي للابتكار الصحي والبحث والتطوير، ويُعد مؤتمر BIO الدولي للتقنية الحيوية أكبر تجمع عالمي لقطاع التقنية الحيوية، ويستقطب سنويًا أكثر من 20 ألف مشارك من أكثر من 70 دولة، ويجمع القادة والمستثمرين والجهات البحثية والتنظيمية لاستعراض أحدث الابتكارات وبناء الشراكات في مجالات التقنية الحيوية والعلوم الصحية.