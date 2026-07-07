حددت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول»، اليوم (الثلاثاء)، آخر موعد لإضافة التخصصات الجامعية ذات الشروط الخاصة التي تتطلب مقابلات شخصية أو اختبارات قبول للمتقدّمين من خريجي وخريجات الثانوية العامة لحجز مقاعد الدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الدراسي القادم.

وبيّنت المنصة أن 3 خطوات رئيسية تعزّز فرص قبول المتقدّمين للتخصصات التي يرغبون فيها، وتتمثل في استثمار كامل قائمة الرغبات من خلال إضافة 25 رغبة، والتحقّق من مدى توافق درجات المتقدّمين مع أقل درجة قبول للرغبة نفسها.

يشار إلى أن المنصة أطلقت في الثالث من الشهر الجاري فترة المفاضلة اللحظية، إذ تُحدّث النتائج باستمرار وفقاً للدرجة الموزونة ومستويات التنافس بين المتقدّمين، مع ظهور مؤشرات فرص القبول المحتملة على شرط الرغبات التي تستمر حتى الثامن عشر من الشهر نفسه.

وأشارت المنصة إلى أنه في حال ظهر اللون الأخضر على إحدى الرغبات، فذلك يعني وجود احتمالية قبول مرتفعة، وفي الأحمر يعني احتمال قبول منخفضة.