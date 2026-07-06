واصل هاتف TECNO CAMON 50 Ultra 5.5G جذب الأنظار في المملكة العربية السعودية بعد إطلاقه رسمياً، إذ حظي باهتمام عدد من أبرز صناع المحتوى والتقنيين الذين سارعوا إلى اختبار الهاتف واستعراض أبرز مزاياه عبر قنواتهم على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي.

وركّزت المراجعات على عدد من أبرز مزايا الهاتف، وفي مقدمتها تقنية FlashSnap المخصصة لالتقاط اللحظات السريعة، وقدرات التقريب المتقدمة، والتصوير الليلي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التصميم والمتانة والقيمة التي يقدمها مقارنةً بسعره.

وكان التقني رائد الأعمال فيصل السيف من أوائل صناع المحتوى الذين استعرضوا الهاتف في مراجعة شاملة، تناول خلالها تصميم CAMON 50 Ultra 5.5G وجودة تصنيعه، وتجربة الاستخدام اليومية، إضافة إلى إمكانيات الكاميرا والذكاء الاصطناعي، مستعرضاً أبرز المزايا التي يقدمها الهاتف للمستخدمين الباحثين عن تجربة متوازنة تجمع بين الأداء والتصوير. رابط المراجعة: https://youtu.be/Ou7mx0d04XU?si=V8_SB1jp7oa3NZ8a

كما خصص التقني محمد حدائدي مراجعة موسعة لهاتف TECNO CAMON 50 Ultra 5.5G، استعرض خلالها مواصفات الجهاز وتصميمه المستوحى من السيارات الرياضية، إلى جانب أبرز ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة التي يقدمها. وتناول كذلك محتويات العلبة، وأداء المعالج في الألعاب، وقدرات نظام الكاميرا في مختلف ظروف الإضاءة، مسلطاً الضوء على تجربة الاستخدام اليومية وما يقدمه الهاتف من توازن بين الأداء والإمكانات التقنية. رابط المراجعة: https://youtu.be/H0MUqfw1bI0?si=kMoL41YZJjFeZWxz

وفي إطار المقارنات التقنية، قدم سلطان الفردان مقارنة شاملة بين TECNO CAMON 50 Ultra 5.5G وHONOR 600، تناول خلالها جودة التصنيع، وأداء البطارية، وقدرات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مقارنة دقة الشاشات ومعدلات التحديث، وتجربة الكاميرات وتقنيات التصوير في كلا الهاتفين. وسلطت المقارنة الضوء على أبرز نقاط القوة التي يقدمها CAMON 50 Ultra 5.5G، بما يمنح المستخدمين تصوراً أوضح لأدائه وقيمته ضمن فئته السعرية. رابط المراجعة: https://youtu.be/bDdBJTEw4qs?si=j2LB2HO3mfdnG8aI

كما استعرضت منصة UTech الهاتف عبر حسابها على منصة X، مشيدةً بقدراته في التصوير، ووصفت CAMON 50 Ultra 5.5G بأنه يقدم تجربة تصوير تتحدى فئته السعرية، مشيرةً إلى أن المستخدم لا يحتاج إلى إنفاق أكثر من 600 دولار للحصول على أداء تصوير متقدم. وسلطت المنصة الضوء على الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل المزودة بمستشعر Sony، وعدسة التقريب البصري 3x، وإمكانات التقريب الذكي حتى 60x، إلى جانب النتائج المميزة في تصوير البورتريه والتصوير الليلي، مؤكدةً أن الهاتف يقدم أداءً يتجاوز ما يُتوقع من جهاز في هذه الفئة السعرية. الرابط عبر X:https://x.com/Utechcom/status/2063985850958963023?s=20

من جانبه، شارك التقني سعد الضاوي تجربته مع الهاتف عبر منصة X، مشيداً بقدراته في التصوير، إذ وصفه بأنه يقدم «أفضل تجربة تصوير لهاتف يقل سعره عن 600 دولار»، مشيراً إلى أن الكاميرا توفر نتائج مميزة، مع أداء قوي في التصوير الليلي وإمكانات تقريب تصل إلى 100x، واختتم انطباعه بالقول إن تجربة التصوير في الهاتف جاءت «فوق المتوقع بهذه الفئة». رابط المراجعة: https://x.com/MrSaa3d/status/2051650026770735232?s=20

كما شارك عدد من المستخدمين وصناع المحتوى تجاربهم مع الهاتف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستعرضين صوراً ومقاطع فيديو التقطت باستخدامه، في انعكاس للاهتمام الذي حظي به الهاتف منذ إطلاقه في السوق السعودية.

ويأتي هذا الاهتمام امتداداً لما يقدمه الهاتف من مواصفات متقدمة، جعلته يتوج بلقب أفضل هاتف للتصوير ضمن فئة الهواتف التي يقل سعرها عن 600 دولار أمريكي وفق تصنيف DXOMARK، إذ يجمع بين مستشعر Sony LYT-700C بدقة 50 ميجابكسل، وتقنية FlashSnap المطورة لالتقاط اللحظات السريعة، وإمكانات تقريب تصل إلى 100x، إلى جانب معايير متقدمة لمقاومة الماء والغبار IP66 وIP68 وIP69 وIP69K، ومجموعة متكاملة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة الاستخدام اليومية.

ويعكس الاهتمام الذي حظي به CAMON 50 Ultra 5.5G بين صناع المحتوى والمتخصصين في التقنية حرص TECNO على تقديم أجهزة تجمع بين الابتكار، وتجربة التصوير المتقدمة، والمتانة، والقيمة العالية، بما يلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن هاتف ذكي يواكب أسلوب حياتهم وصناعة محتواهم اليومي.

نبذة عن TECNO

تترسخ مكانة TECNO كقوة تكنولوجية رائدة عالمياً عبر تواجد إستراتيجي في أكثر من 70 سوقاً، إذ تكرس جهودها لإحداث تحول جذري في المشهد الرقمي بالأسواق الناشئة. وتعتمد العلامة في رؤيتها على تحقيق توازن دقيق بين التصاميم العصرية الأنيقة وأحدث الابتكارات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مقدمةً منظومة تقنية متكاملة تتنوع بين الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء، واللوحيات، إضافة إلى حلول الألعاب والمنزل الذكي، والتي تعمل جميعها بتناغم تحت مظلة نظام التشغيل المتطور HiOS. وتحت شعارها الملهم «Stop At Nothing»، تواصل TECNO التزامها بتمكين أصحاب الطموح من خلال وضع تقنيات المستقبل بين أيديهم، محفزةً إياهم على تجاوز الحدود وبناء غدٍ مشرق يجسد تطلعاتهم.

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