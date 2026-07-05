أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 25 / 6 إلى 1 / 7 / 2026م، عن ضبط 15,591 مخالفاً، منهم 7,759 مخالفاً لنظام الإقامة، و4,488 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3,344 مخالفاً لنظام العمل، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,629 شخصاً، 46% منهم يمنيو الجنسية، و53% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 1%. كما تم ضبط 58 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم ضبط 17 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 27,445 وافداً مخالفاً، منهم 25,412 رجلاً، و2,033 امرأة.

وأحيل 16,912 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و4,174 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12,292 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت، أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.