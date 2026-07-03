أصدرت إمارة منطقة عسير بياناً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي X أوضحت فيه أن الجهات المختصة باشرت أعمالها إثر حادث سقوط إحدى الألعاب الترفيهية في أحد المهرجانات بمدينة أبها فور تلقي البلاغ، حيث تعاملت مع الحالة ميدانياً وقدمت الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأكدت إمارة منطقة عسير أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في أسباب الحادث وملابساته، واستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، بما يضمن الوقوف على جميع الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بالواقعة.

وأهابت الإمارة بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، حرصاً على دقة المعلومات وسلامة الإجراءات.