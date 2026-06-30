أدى محافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم، صلاة الميت على شهيد حادثة سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية عبدالله الزلفي.

وعقب الصلاة، نقل محافظ الطائف تعازي ومواساة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتعازي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، إلى ذوي الشهيد، مقدماً خالص العزاء وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى أن يتقبله وجميع الشهداء بواسع رحمته، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه من إخلاص وتفانٍ في أداء واجبهم، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

وأدى الصلاة مع محافظ الطائف عددٌ من المسؤولين، وذوو الشهيد، وجموع من المواطنين الذين شاركوا في تشييعه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.