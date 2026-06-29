وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في الجمهورية العربية السورية، وذلك ضمن مبادرة «بذرة»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يستفيد منه 520 فردًا بشكل مباشر، و284,320 فردًا بشكل غير مباشر.

ووقّع البرنامج من جانب المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير الإقليمي للدول العربية الدكتور عبدالله الدردري، وذلك في مقر المركز بالرياض.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز سبل العيش وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية من خلال إعادة تأهيل وتجهيز مراكز إنتاج متعددة الأغراض، مزودة بوحدات للتصنيع الغذائي، وأنظمة لتدوير المخلفات الزراعية (الكمبوست)، وأكشاك للتسويق، إلى جانب حلول للطاقة المتجددة، بما يوفر بيئة مناسبة للإنتاج والتدريب، فضلًا عن تنفيذ برامج لبناء القدرات الفنية والريادية والقيادية للنساء الريفيات، وتزويدهن بالأدوات والمعدات اللازمة لبدء الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز فرصهن الاقتصادية وتحسين مصادر دخلهن.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم الشعب السوري الشقيق؛ بما يسهم في تمكين الأسر الريفية وتحسين مستوى معيشتها.