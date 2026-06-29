كشفت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مستوى المشاركة الثقافية والترفيهية في المملكة خلال عام 2024، إذ أظهرت نتائج مسح الثقافة والترفيه الأسري أن 81.6% من السكان زاروا فعالية أو نشاطاً ثقافياً واحداً على الأقل خلال العام، فيما بلغت نسبة من حضروا نشاطاً أو فعالية ترفيهية 85.3%، في مؤشر يعكس تنامي الحراك الثقافي والترفيهي واتساع الخيارات المتاحة أمام الأفراد والأسر في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت النتائج أن الحدائق والمتنزهات تصدرت الوجهات الثقافية الأكثر زيارة بنسبة 65.8%، تلتها الاحتفالات الوطنية بنسبة 40.5%، ثم دور السينما بنسبة 24.9%، ومهرجانات الأعياد بنسبة 21.1%، فيما سجلت مواقع التراث الثقافي نسبة 18.9%، والمهرجانات التقليدية الشعبية 17.3%.

وفي جانب الأنشطة الثقافية، بينت الإحصاءات أن 39% من السكان مارسوا نشاطاً ثقافياً واحداً على الأقل خلال العام، وجاء الطبخ في المرتبة الأولى بنسبة 20.4% كأكثر الأنشطة الثقافية ممارسة، تلاه الفن التشكيلي بنسبة 9.7%، ثم الكتابة بنسبة 8.3%، والتصوير الفوتوغرافي بنسبة 7.2%، والتصميم الداخلي والمعماري بنسبة 4.9%.

وأظهرت النتائج أن 48.5% من السكان قرأوا كتاباً واحداً على الأقل خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة قراءة الصحف 38.2%، وقراءة المجلات 17.2%. كما كشفت البيانات أن غير السعوديين سجلوا معدلات أعلى في قراءة الكتب والصحف مقارنة بالسعوديين.

وفي الأنشطة الترفيهية، جاءت المجمعات التجارية في المرتبة الأولى بنسبة 61.9%، تلتها الرحلات إلى البر أو الشواطئ بنسبة 60.2%، ثم الملاهي الترفيهية بنسبة 33.3%، فيما بلغت نسبة زيارة المقاهي والمطاعم 26.5%، والمهرجانات الموسمية 23.5%.

كما أظهرت نتائج المسح أن 86.1% من السكان مارسوا أنشطة ترفيهية أو رياضية في أوقات الفراغ، وتصدر المشي قائمة الأنشطة الأكثر ممارسة بنسبة 66.4%، تلاه لعب كرة القدم بنسبة 17.6%، ثم الألعاب الشعبية والسباحة بنسبة 9.4% لكل منهما.

وفي أحدث مؤشرات الهيئة لعام 2025، بلغت نسبة السكان الذين زاروا أماكن الفعاليات أو الأنشطة الثقافية 75.3%، فيما بلغت نسبة زوار المواسم الترفيهية 40.7%، واستمع 33.4% إلى محتوى سمعي رقمي، وقرأ 33.7% كتاباً واحداً على الأقل، بينما بلغت نسبة قراء الصحف 26.8%.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والترفيهية، مدعومة بالمشاريع والبرامج التي تستهدف تعزيز جودة الحياة وتوسيع الخيارات الثقافية والترفيهية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي جعلت الثقافة والترفيه جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمجتمع السعودي.