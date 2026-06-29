رغم ما تشهده المنطقة والعالم من حروب وصراعات وعمليات شد وجذب بين بعض القوى، وما يواجهه الاقتصاد العالمي جراء هذه الفوضى، تبقى القضية الفلسطينية صاحبة الأولوية في أجندة السياسة السعودية، باعتبارها القضية التي تبنتها ولا تزال تسعى على المستويين الإقليمي والعالمي لإيجاد الحلول المناسبة لها، وبما يتناسب مع آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

تولي السعودية لما يجري بين إيران وأمريكا أهمية كبيرة، وتحرص على عودة الأمن والاستقرار لليمن وسورية والعراق والسودان وليبيا، وتبذل جهوداً كبيرة من أجل إسعاد شعوبها، ولكن تبقى القضية الفلسطينية حاضرة بقوة من خلال التأكيد السعودي على أنها المحورية في تشكيل العلاقات في المنطقة، من خلال السعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وحقوق كاملة للشعب الفلسطيني متى ما أرادت أمريكا لإسرائيل أن تعيش في توافق مع دول المنطقة، وإنهاء حالة الاحتراب، وبسط الأمن والأمان والاستقرار.

تتحرك الملفات في أجندة السياسة السعودية، وتنجح في خلق توافقات حولها برؤى تحظى بقبول عالمي، ولكن تبقى القضية الفلسطينية هي المحورية، وهذا معلوم لدى الشعب الفلسطيني الذي يقدّر عالياً المواقف العظيمة للسعودية التي يخلّدها التاريخ.