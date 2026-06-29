أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى 34 موضوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة القادمة، وذلك خلال اجتماعها العشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي. وشملت الموضوعات عددًا من التقارير السنوية لجهات حكومية، من بينها: المركز الوطني للتنمية الصناعية، ووزارة التعليم، ووزارة الرياضة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الصحة العامة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إضافة إلى مشاريع أنظمة، تمهيدًا لعرضها تحت قبة المجلس. كما وافقت الهيئة على إحالة عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة مع عدد من الدول لاستكمال الإجراءات النظامية داخل المجلس.