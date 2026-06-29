باشر المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح فوزان الفوزان، أمس، أعمال الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في مقرها الصيفي بمحافظة الطائف.

واستأنف المفتي العام إشرافه على أعمال الرئاسة، إذ ترأس اجتماعات اللجنة الدائمة للفتوى، التي تواصل دراسة المسائل الشرعية والموضوعات المحالة إليها، وإصدار الفتاوى وفق المنهج الشرعي الراسخ، بما يحقق رسالة الرئاسة في بيان الأحكام الشرعية وخدمة المستفتين.

وتواصل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، خلال فترة عملها الصيفية في محافظة الطائف، تقديم خدماتها الإفتائية والبحثية، وإنجاز المعاملات، بما يضمن استمرار أداء مهامها الشرعية والعلمية بكفاءة وجودة.