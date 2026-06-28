توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأحد)، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان وعسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية منها تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران وأجزاء من مناطق الشرقية وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل إلى جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة (15 - 30) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة (20 - 40) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة (10 - 25) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.