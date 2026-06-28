بتوجيه من وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، شارك وفد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، برئاسة الأمين العام اللواء الطيار الركن محمد سعيد المغيدي، في فعاليات أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وتأتي المشاركة في إطار جهود التحالف لتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف، ودعم الأمن والسلم الدوليين. وأكد اللواء المغيدي، أن التحالف يحرص على ترسيخ حضوره في المحافل الدولية بوصفه شريكًا فاعلًا في مكافحة الإرهاب، من خلال مجالات عمله الأربعة: الفكر، والإعلام، ومحاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري، بما يسهم في بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات ذات العلاقة.

وعلى هامش الفعاليات، عقد اللواء المغيدي عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين دوليين، كما يشارك التحالف في جلسات واجتماعات تخصصية يستعرض خلالها أبرز مبادراته وبرامجه الداعمة للدول الأعضاء، مؤكدًا التزامه بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية بمختلف أشكالها.

ويُعد أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، من أبرز المحافل الدولية المتخصصة، حيث يجمع ممثلين عن الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء لمناقشة التحديات الإرهابية، وبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وبناء القدرات، وتبادل أفضل الممارسات، ودعم تنفيذ الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.