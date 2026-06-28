أكدت المملكة العربية السعودية، أن أولويتها تتمثّل في تحقيق الاستقرار في السودان، ووقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضيه ومؤسسات الدولة، مشددةً على أن حل الأزمة يجب أن يكون سياسياً بقيادة السودانيين أنفسهم.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة لمجلس الأمن خُصصت لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان.

وأوضح الواصل، أن استمرار النزاع والانفلات الأمني، إلى جانب عدم تنفيذ مخرجات إعلان جدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان، مؤكداً حرص المملكة على إنهاء الصراع وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية واستئناف الحوار السياسي استناداً إلى إعلان جدة.

كما دان استهداف قوافل الإغاثة والجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر، معرباً عن قلق المملكة إزاء الخسائر البشرية والإنسانية الناجمة عن استمرار النزاع. وجدّد السفير الواصل رفض المملكة لأي إجراءات تمس وحدة السودان أو مؤسساته، مرحباً بالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومؤكداً استمرار المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.