تنطلق، اليوم (الأحد)، في مدينة جدة فعاليات النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026، بمشاركة صناع القرار والخبراء والباحثين وممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية بقطاع المياه من مختلف دول العالم.

ويهدف الحدث إلى تعزيز الأمن المائي، ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتحفيز الابتكار والبحث العلمي، من خلال برنامج يضم أكثر من 97 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة، إلى جانب استضافة منتدى المياه العربي والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه 2027.

كما يشهد الأسبوع معرضًا مصاحبًا يستعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات إدارة الموارد المائية والتحلية وإعادة الاستخدام والرقمنة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات محلية ودولية لتعزيز التعاون والاستثمار وتبادل الخبرات في قطاع المياه.