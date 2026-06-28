أزاح قائد المنتخب الإنجليزي الهداف هاري كين ابن موطنه المهاجم غاري لينيكر من صدارة هدافي بلاده في تاريخ كأس العالم، والذي كان يسجل باسم الأخير بعشرة أهداف، فيما تصدر كين القائمة عبر تاريخ الإنجليزي بالمونديال بـ«11 هدفاً» بعدما نجح في التسجيل في مرمى بنما خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن ختام منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.



وبذلك يكون كتب هاري كين اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكرة الإنجليزية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لإنجلترا في نهائيات كأس العالم برصيد 11 هدفًا، متجاوزًا رقم غاري لينيكر القياسي البالغ 10 أهداف.



وجاء الهدف ليمنح قائد إنجلترا إنجازًا تاريخيًا جديدًا، بعدما سجل في ثلاث نسخ من كأس العالم، مواصلًا تعزيز مكانته كأحد أبرز المهاجمين في تاريخ المنتخب، إلى جانب كونه الهداف التاريخي لـ«الأسود الثلاثة».



ويبتعد كين الآن في صدارة هدافي إنجلترا بتاريخ كأس العالم، متقدمًا على لينيكر 10 أهداف، ثم جيف هيرست 5، ويأتي كل من مايكل أوين وبوبي تشارلتون برصيد أربعة أهداف.



وسجل كين أهدافه المونديالية عبر ثلاث بطولات، إذ أحرز 6 أهداف في مونديال روسيا 2018، وتوج بالحذاء الذهبي كهداف للبطولة، وأضاف هدفين في نسخة قطر 2022، قبل أن يواصل تألقه في النسخة الحالية، مسجلًا ثلاثة أهداف حتى الآن، بينها هدفه التاريخي أمام بنما، إذ كان قد سجل هدفين في شباك كرواتيا في الجولة الأولى.



ومن المفارقات الطريفة أن 4 أهداف من الـ11 جاءت في مرمى منتخب بنما، حيث سجل كين 3 أهداف في نفس المنتخب في مونديال 2018، قبل أن يعود ويسجل هدفًا في 2026.



وتنوعت أهداف هاري كين المونديالية في مرمى منتخبات تونس هدفان، وبنما 4 أهداف، وكرواتيا هدفان، وهدف واحد في مرمى كل من السنغال وكولومبيا وفرنسا.