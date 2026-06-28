في تطور علمي قد يغيّر طريقة فهم وعلاج أحد أكثر أمراض الجهاز الهضمي تعقيداً، كشفت دراسة حديثة عن آلية مناعية غير متوقعة قد تكون وراء إصابة شريحة من مرضى التهاب الأمعاء، وهو ما يفتح الباب أمام مقاربات علاجية أكثر دقة في المستقبل.

ويُعد مرض التهاب الأمعاء من الحالات المزمنة التي تصيب ملايين الأشخاص حول العالم، متسبباً في التهابات مستمرة في الجهاز الهضمي، ورغم تشابه الأعراض بين المرضى، إلا أن الأسباب الكامنة وراءه تختلف بشكل كبير من حالة لأخرى، ما دفع الباحثين للبحث عن تفسيرات أكثر تحديداً لطبيعة المرض.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة نيو إنغلاند الطبية، توصل فريق بحثي إلى أن نحو 3.5% من مرضى التهاب الأمعاء يمتلكون أجساماً مضادة ذاتية تهاجم بروتيناً مهماً مسؤولاً عن كبح الالتهاب يُعرف باسم «إنترلوكين-10» (IL-10).

ويُعد هذا البروتين أحد العناصر الأساسية في تنظيم الاستجابة المناعية داخل الجسم، إذ يعمل على تهدئة الالتهاب ومنع تفاقمه، إلا أن تعطيل وظيفته بسبب تلك الأجسام المضادة يؤدي إلى فقدان التوازن المناعي، ما قد يساهم في تفاقم أعراض المرض.

واعتمد الباحثون في نتائجهم على تحليل عينات دم لأكثر من 4900 مريض مصاب بالتهاب الأمعاء، إلى جانب أكثر من 1000 شخص غير مصاب، وتبيّن وجود هذه الأجسام المضادة لدى 173 مريضاً، في حين كانت شبه غائبة لدى المجموعة السليمة.

كما أظهرت تجارب مخبرية أن تعريض الخلايا المناعية لعينات دم المرضى الحاملين لهذه الأجسام يؤدي إلى انخفاض واضح في مستويات «إنترلوكين-10»، مع تنشيط استجابة التهابية ملحوظة، ما يدعم الفرضية المتعلقة بدورها في تطور المرض.

وأشار الباحثون إلى أن العوامل الوراثية قد تلعب دوراً محورياً في هذه الآلية، إذ تبين أن حاملي المتغير الجيني HLA-DRB1*01:03 أكثر عرضة لتكوين هذه الأجسام المضادة التي تعطل وظيفة البروتين المضاد للالتهاب.

وفي تعليق على النتائج، أوضح الدكتور هولم أوليغ، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي للأطفال بجامعة أكسفورد، أن فهم أسباب تكوّن هذه الأجسام المضادة يمثل خطوة مهمة نحو تفكيك تعقيدات المرض، مشيراً إلى أن النسبة المكتشفة، رغم محدوديتها، تعني عدداً كبيراً من المرضى عالمياً.

من جانبه، أكد الدكتور براد باستيرناك، المدير الطبي لعيادة التهاب الأمعاء في مستشفى فينيكس للأطفال، أن العلاجات الحالية تستهدف الالتهاب بشكل عام، إلا أن استجابات المرضى تختلف بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن هذه النتائج قد تمهد الطريق لتطوير علاجات موجهة تستهدف السبب الجذري للمرض لدى فئات محددة من المرضى.