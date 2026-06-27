انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، بمشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة رئيس مجلس الشورى رئيس الاتحاد البرلماني العربي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود، ورئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الذي ينظمه البرلمان العربي بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي.

وأشار رئيس مجلس الشورى رئيس الاتحاد البرلماني العربي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في كلمته خلال افتتاحه أعمال المؤتمر إلى أن المملكة حظيت بتسلّم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي خلال أعمال الدورة الـ(39) للاتحاد البرلماني العربي، برعاية كريمة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد أن "رئاسة المملكة للاتحاد البرلماني العربي خلال أعمال الدورة الــ(39) للاتحاد البرلماني العربي مسؤولية نعتز بها وننظر إليها بصفتها تكليفًا يعكس الثقة، ويجسد الحرص الجماعي على مواصلة مسيرة الاتحاد بما يلبي تطلعات شعوبنا العربية والإسلامية في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار".

ورحب رئيس مجلس الشورى رئيس الاتحاد البرلماني العربي في كلمته برؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورئيس البرلمان العربي، مشيرًا إلى أن أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي تنعقد بالتعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي، في مناسبة تجسد عمق الروابط التي تجمع المؤسسات البرلمانية العربية، وتؤكد الحرص المشترك على تعزيز العمل وتطوير آلياته.

ونوه بأن "الاتحاد البرلماني العربي أثبت على امتداد مسيرته، وكذلك البرلمان العربي، أهمية العمل البرلماني المشترك كأحد المسارات الداعمة للحوار والتنسيق وتبادل الخبرات والرؤى بين البرلمانات العربية، الأمر الذي يضاعف من مسؤولياتنا المشتركة لمواصلة العمل بروح التضامن والتعاون، وتعزيز التنسيق البرلماني العربي بما يخدم مصالح شعوبنا ويواكب تطلعاتها".

وأعرب الدكتور عبدالله آل الشيخ، في ختام كلمته، عن خالص شكره وتقديره لرئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، ولجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، متمنيًا لأعماله كل النجاح والتوفيق، وأن تسهم مداولاته ونتائجه في تعزيز التعاون البرلماني العربي وترسيخ مسيرة العمل العربي المشترك.

ويضم وفد المجلس المرافق لرئيس مجلس الشورى أمين عام مجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، وعضو مجلس الشورى النائب الأول لرئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي، وعضو المجلس عضو البرلمان العربي الدكتور طارق بن سعيد الشمري.