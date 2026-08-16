حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً عريضاً على مضيفه شالكه الألماني بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية الرابعة التي أقيمت اليوم (الأحد)، على ملعب «فيلتينس أرينا»، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2026-2027.

أهداف المباراة

جاءت ثلاثية ريال مدريد بتوقيع كيليان مبابي ودين هويسن وكارلوس إسبي، في الدقائق 6 و20 و57.

البداية ضد إسبانيول

ويفتتح ريال مدريد منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني (2026-2027)، بمواجهة إسبانيول يوم السبت القادم.

ويضع ريال مدريد وجماهيره آمالاً كبيرة على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سبق له قيادة الفريق بين عامي 2010 و2013، للعودة إلى منصات التتويج بعد موسمين كارثيين.

وفشل «الملكي» في حصد أي لقب خلال الموسمين الماضيين، إلى جانب تصاعد الأزمات داخل غرفة الملابس، ما دفع فلورنتينو بيريز إلى التعاقد مع مورينيو لإعادة الانضباط والعودة إلى منصات التتويج.