حصد لاعبو ولاعبات المنتخب السعودي للمبارزة 8 ميداليات في منافسات بطولة السعودية الكبرى للمبارزة، التي اختتمت أخيراً في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر، بمشاركة 163 لاعباً ولاعبة مثلوا 9 دول، هي: السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، والإمارات، ومصر، وعُمان، وتشاد، والجزائر.



3 ميداليات للسيدات



وتوّج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الدكتور واسم آل حسن الفائزين في البطولة، بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد عبدالله السنيد، إذ انتزع جواد الداوود الميدالية الذهبية في سلاح الإيبيه للرجال، وحقق الكويتي محمد عبدالكريم ذهبية سلاح السيبر، والمصري عبدالرحمن طلبة ذهبية سلاح الفويل. وسيطرت لاعبات المنتخب السعودي على الميداليات الثلاث في منافسات الإيبيه للسيدات، بعد أن ظفرت ندى عابد بالذهبية، ونالت نورة الدوسري الفضية، وحققت إقبال أبو ملحة البرونزية.



تكريم 30 لاعباً



وفي سلاح السيبر للسيدات، نالت كادي الطويهر الميدالية الذهبية، وحققت زميلتها روينا العتيبي الفضية، فيما حصدت الإماراتية زينب موسى ذهبية سلاح الفويل للسيدات، ونالت لميد المري الفضية، وغلا الدحيم البرونزية. وعلى هامش البطولة، كرّم رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة 30 لاعباً ولاعبة من أبطال الموسم الماضي، ممن حققوا المركز الأول في مختلف الفئات العمرية؛ تقديراً لنتائجهم خلال الموسم، وسلّم خالد قاسم جائزة أفضل حكم في الموسم، فيما حل مجتبى آل حماد ثانياً، وخالد صدقة ثالثاً.