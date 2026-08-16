أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.



وجرى خلال الاتصالين بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأنها، بما يسهم في تعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.



تعزيز الاستقرار



واستقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الدكتورة أفراح الزوبة.



وفي بداية الاستقبال، هنأ الأمير فيصل بن فرحان، الدكتورة الزوبة بمناسبة توليها منصب وزيرة الخارجية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما، ويعزز الاستقرار في المنطقة.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم أمن واستقرار الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر.