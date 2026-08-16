بدأت وزارة الحج والعمرة عقد سلسلة الاجتماعات التحضيرية مع مكاتب شؤون الحجاج في أكثر من 75 دولة حول العالم؛ استعداداً لموسم حج 1448هـ، ضمن أعمال التخطيط المبكر للموسم، وتعزيز التنسيق والتكامل بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتيسير رحلة ضيوف الرحمن.



خطط التشغيل



وتهدف الاجتماعات إلى بحث التحضيرات الخاصة بالموسم، والاطلاع على الخطط التشغيلية الخاصة بمكاتب شؤون الحجاج لموسم حج عام 1448هـ، إضافة إلى استعراض أبرز التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الحج، ومناقشة متطلبات مكاتب شؤون الحجاج والإجابة عن استفساراتهم، بما يدعم استكمال الترتيبات والاستعدادات وفق الجداول الزمنية المعتمدة.



استعداد مبكر



وأكدت وزارة الحج والعمرة أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن الاستعداد المبكر لموسم حج 1448هـ، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تعزيز التكامل والتنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج والجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الجاهزية، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، ويثري تجربتهم الإيمانية.