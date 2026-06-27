ترأس رئيس مجلس الشورى رئيس الاتحاد البرلماني العربي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس والبرلمانات التشريعية العربية، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي ينظمه البرلمان العربي بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، وبحث سُبل تنسيق المواقف والرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العمل البرلماني العربي المشترك، ويوحد الجهود ويُسهم في دعم المصالح العربية المشتركة.