يختتم طلاب وطالبات إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف غداً (الأحد) الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1447هـ، منهين بذلك العام الدراسي في كافة مناطق ومحافظات السعودية بعد أن تأخرت اختباراتهم أسبوعاً وفقاً للتقويم الدراسي الذي حددته وزارة التعليم.

تهنئة وزير التعليم

وهنأ وزير التعليم يوسف البنيان منسوبي ومنسوبات مدارس التعليم العام بالمراحل الدراسية الثلاث عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة تضمنت عبارات الشكر على جهودهم المخلصة وعطائهم المهني المميز، مضيفاً: «أعتز بكم ونتطلع معاً لمزيد من النجاح والإنجاز».



يشار إلى أن الإجازة الصيفية التي تستمر لمدة 60 يوماً للطلاب والطالبات لكافة الإدارات التعليمية بالسعودية ومنسوبي المدارس من الكوادر الإدارية والتعليمية بدأت يوم الخميس الماضي العاشر من شهر محرم الحالي، فيما ستبدأ إجازة الإدارات الأربع بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف بنهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق السابع عشر من شهر محرم.