نجح الفريق الطبي في مستشفى دله الأحساء من إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لأربعيني تعرض لإصابات متعددة إثر حادثة سير نتجت عنها إصابات متعددة شملت كسراً في الجمجمة، ونزيفاً تحت العنكبوتية، وإصابة في الجانب الأيسر من الصدر مصحوبة بكسر في الضلع الثالث، إضافة إلى إصابة في الكتف الأيسر تسببت في كسر مفتت بعظمة لوح الكتف ممتد إلى العنق، إلى جانب إصابة في الضفيرة العضدية والحوض.

وبعد الفحوصات والتصوير الدقيق، أجرى الفريق الطبي عملية تثبيت داخلي للكتف الأيسر بقيادة د.أحمد زايدة استشاري جراحة العظام، وبمشاركة د.محمد فوزي.

وغادر المريض المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية وهو في حالة عامة مستقرة وسيطرة على الألم، فيما أظهر الجرح الجراحي تعافياً جيداً دون مضاعفات، وسط متابعة مستمرة من الفريق الطبي لاستكمال مراحل التأهيل والعلاج.

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