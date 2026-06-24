كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن وزراء الصحة بدول المجلس ناقشوا خلال اجتماعهم، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، أمس، آليات تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس الصادرة في لقائهم التشاوري الـ19 في جدة. وأشار البديوي إلى أن الوزراء أكدوا أهمية هذه المشاريع المستقبلية، التي تشمل إنشاء مناطق للخزن الإستراتيجي في دول المجلس للمستلزمات والأدوية والمواد الطبية، بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد واستمراريتها في مختلف الظروف وحالات الطوارئ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، الذي عُقد برئاسة وزيرة الصحة في مملكة البحرين ورئيسة الدورة الحالية الدكتورة جليلة السيد جواد حسن.

وبيّن الأمين العام أن الاجتماع شهد مباركة الخطوات الأولية التي اتخذتها الأمانة العامة للشروع في تنفيذ التوجيهات، إضافة إلى بحث الخطوات المبدئية للتخطيط لتنفيذ المشاريع الصحية المشتركة على أرض الواقع، بما يعزز الجاهزية الطبية الخليجية في مواجهة الأزمات والكوارث.