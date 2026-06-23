التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في العاصمة الأردنية عمّان أمس على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطّاف.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالسودان محيي الدين سالم أحمد إبراهيم.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ومدير عام مكتبه الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل.