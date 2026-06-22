كشفت الضوابط المنظمة لتقويم طلاب المرحلة الثانوية، اشتراط مشروع التخرج ضمن آلية احتساب المعدل التراكمي وشروط النجاح والتخرج، ويُعد الطالب متخرجاً إذا حقق اجتياز جميع المواد الدراسية المطلوبة في الخطة الدراسية وعند إنهاء مشروع التخرج بنجاح.

وخصصت الضوابط 100 درجة للعمل التطوعي، يقدم فيها الطالب 40 ساعة تطوعية تعزز القيم المستهدفة والسلوك الإيجابي والمهارات خلال دراسته في المرحلة الثانوية؛ بمعدل 2.5 درجة عن كل ساعة تطوعية، وتظهر في شهادة إتمام المرحلة الثانوية.

كما تم تخصيص 100 درجة لكل برنامج نشاط يستهدف مجموعة من المعارف والمهارات والقيم، ويحتسب متوسط درجات الطالب في جميع البرامج من 100 درجة، وترصد بما لا يقل عن مرتين خلال الفترة الدراسية الواحدة، أما المدارس التي لا يظهر لها النشاط كمادة مستقلة في الخطة الدراسية فيحتسب متوسط درجاته في جميع البرامج التي التحق بها من 100 درجة، وتعادل وفق الوزن النسبي المحدد بـ5%، وتوزع الدرجة النهائية الناتجة على المواد الدراسية ذات الارتباط ببرامج النشاط.

ويُقوّم الطالب في المجال الاختياري تكوينياً وختامياً، ويقدم مشروع التخرج في نهاية العام الدراسي عند دراسته مواد المجال الاختياري النمط الحضوري فقط، وعند دراسته المجال الاختياري نمط التعلم الذاتي الإلكتروني فيقوّم من خلال وحدات تعليمية تحوي تطبيقات ومهمات أدائية لكامل السنة الدراسية.

وتم تخصيص 100 درجة لسلوك الطالب، تُقسم إلى 80 درجة للسلوك الإيجابي، و20 درجة للسلوك المتميز الذي يعكس الممارسات المتسقة مع القيم الإسلامية والهوية الوطنية، ويحسب للطالب المتوسط عن جميع الفترات للسنوات الدراسية عند التخرج وتظهر في شهادة إتمام المرحلة الثانوية، ويتم احتسابها في المعدل التراكمي.

درجة للمواظبة

تم تخصيص 100 درجة لمواظبة الطالب عن كل فترة دراسية، وتظهر في شهادته، ويتم احتسابها في معدل الطالب، وتمثل عند احتسابها في المعدل 5 حصص دراسية، وعند بلوغ غياب الطالب بدون عذر أكثر من 10 أيام من عدد الأيام الدراسية للعام الدراسي يحرم من دخول الاختبار وعليه إعادة الصف الدراسي. ويحتسب المعدل التراكمي لجميع السنوات الدراسية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية في التعليم العام الحكومي والخاص والمدارس العالمية المعتمدة من منظمات تعليمية مرخصة، وفق النسب التالية: 20% من معدل السنة الأولى، و40% من معدل السنة الثانية، و40% من معدل السنة الثالثة.