أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ومواصلة استهداف المدنيين والمرافق الحيوية والبنية التحتية المدنية.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بالانتهاكات الإسرائيلية المرفوضة والمدانة في غزة وجميع الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تمثل انتهاكاً لكل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوض كل جهود السلام، مثمناً -بتأييد كبير- مضامين البيان الصادر -في هذا الشأن- من وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية؛ للتصدي لهذه الانتهاكات، وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وشدد على الضرورة الملحة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الوقف الفوري لجميع الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.