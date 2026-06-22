شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، في اجتماع ضمّ كلاً من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدّمتها الأوضاع في السودان وليبيا، إضافة إلى مناقشة المساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيهما.

من جهة ثانية، شارك وزير الخارجية في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة، الذي ضم نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان. وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية، وجهود خفض التصعيد، وعلى رأسها الوساطة الباكستانية في ضوء مذكرة التفاهم الموقّعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما تناول الاجتماع التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتأكيد على ضرورة مواصلة العمل وتكثيف التنسيق والتشاور بما يضمن استمرار المسار الدبلوماسي، ويحد من تداعيات الأزمة، ويعيد للمنطقة أمنها واستقرارها.