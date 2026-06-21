ألقت المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، كلمة خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المخصّصة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وأكدت المملكة، في كلمتها، أن القضية الفلسطينية تظلّ جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأن تحقيق السلام العادل والدائم يستوجب تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت المملكة، على لسان المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، رفض المجموعة العربية لسياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير القسري واستهداف المدنيين، مؤكدةً بطلان جميع الإجراءات الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها.

كما رحّبت المملكة بالجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك الجهود الأمريكية، مشددةً على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة فورية ومستدامة ودون عوائق، ورفض استخدامها أداةً للعقاب الجماعي أو وسيلةً للضغط السياسي.

ودعت المملكة، نيابةً عن المجموعة العربية، مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وتنفيذ قراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالقانون الدولي بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.