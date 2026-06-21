>سمحت وزارة التعليم للمدارس في المرحلتين

الابتدائية والمتوسطة، بإعداد أسئلة الاختبارات المركزية للدور الثاني وبديلة لجميع المواد، مع الالتزام بجدول المواصفات التي تبدأ اعتباراً من الثلاثاء القادم في كافة إدارات التعليم بمناطق ومحافظات السعودية ما عدا إدارات التعليم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف، التي ينتظم فيها للامتحانات نحو مليوني طالب وطالبة وسط استعدادات مكثفة من المدارس لضمان انسيابية سير الاختبارات وتهيئة بيئة مناسبة للطلبة لتأدية اختباراتهم، على أن تبدأ اختبارات الدور الثاني منتصف الأسبوع القادم.

وأكدت وزارة التعليم على المدارس بضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة للاختبارات المتمثلة في إنهاء إجراءات التصحيح أولاً بأول فور انتهاء اللجان، وإكمال أعمال المراجعة النهائية والتدقيق، ومن ثم الرصد في نظام نور الإلكتروني.

واستثنت الوزارة مدارس التعليم المستمر ومدارس

تعليم الكبيرات، وطلاب ذوي الإعاقة، والطلاب الذين منعتهم ظروفهم من أداء الاختبار في المدرسة من الاختبارات المركزية.

واعتباراً من الإثنين 22 يونيو، تعلن وزارة التعليم نتائج اختبارات المدارس إلكترونياً عبر «بوابة التعليم» ومنصة «توكلنا»، تسهيلاً للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وحثت الوزارة الطلاب والآباء على الدخول في بوابة التعليم أو تطبيق توكلنا فور حلول الموعد المحدد للحصول على النتائج.

وأشارت إلى أن الخدمة الرقمية تهدف لرفع كفاءة الخدمات الإلكترونية والتيسير على المستفيدين.

يشار إلى أنّ الوزارة حددت بداية الإجازة الصيفية لكافة الإدارات التعليمية ما عدا الإدارات الأربع بنهاية دوام الخميس القادم الموافق الـ10 من محرم الجاري، فيما تبدأ الإجازة الصيفية لمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف بنهاية دوام الخميس الموافق الـ17 من محرم.