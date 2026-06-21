سجل قطاع التعليم تقاعد 15,128 معلماً ومعلمة في عام 2026، طبقاً لبيانات مركز البيانات المفتوحة، في وقت يبلغ فيه إجمالي شاغلي الوظائف التعليمية في السعودية 432,623 معلماً ومعلمة، بينهم 185,689 معلماً و246,934 معلمة. ورصدت «عكاظ»، أن إجمالي المتقاعدين من المعلمين والمعلمات خلال الفترة من 2021 إلى 2025م، بلغ 66,014 متقاعداً، بمتوسط سنوي يقارب 13,203 متقاعدين، فيما ارتفع العدد في عام 2026 إلى 15,128 متقاعداً، بزيادة تقارب 14.6% مقارنة بمتوسط الأعوام الخمسة السابقة.

وشهدت مهنة التعليم خلال السنوات الأخيرة تحولات تنظيمية بارزة، من بينها اشتراط الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، وتطبيق التوظيف وفق الاحتياج المكاني، إلى جانب تطوير آليات النقل الخارجي عبر برنامج «فرص». وكانت وزارة التعليم، اعتمدت أخيراً 10 معايير للمفاضلة في برنامج «فرص»، تصدرتها نتائج اختبارات الرخصة المهنية، إضافة إلى عناصر الأداء الوظيفي وسنوات الخدمة والخبرات المهنية، بهدف رفع كفاءة الاختيار وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الوظيفي.

ويرى مختصون، أن ارتفاع أعداد المتقاعدين بالتزامن مع تطبيق الرخص المهنية وبرامج التوظيف الحديثة سيمنح الوزارة مرونة أكبر في سد الاحتياج الفعلي للمدارس، وإعادة توزيع الكوادر التعليمية وفق المتطلبات المكانية والتخصصية، بما يدعم مستهدفات تطوير التعليم وتحسين جودة المخرجات التعليمية.