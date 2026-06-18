توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الخميس)، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وعلى طول طريق الساحل الواصل إلى جازان. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.