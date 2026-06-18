في واقعة أثارت استياء الجهاز الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، وصف المدرب هونغ ميونغ بو ظهور طائرة مسيّرة خلال إحدى الحصص التدريبية المغلقة لفريقه بأنه «أمر مؤسف»، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام المكسيك ضمن منافسات كأس العالم 2026.



وأكد المدرب الكوري الجنوبي أن التدريبات المغلقة تُقام بهدف الحفاظ على سرية الجوانب الفنية والخطط التكتيكية التي يعمل عليها الجهاز الفني قبل المباريات المهمة، مشيراً إلى أن وجود طائرة مسيّرة فوق مقر تدريبات المنتخب الكوري يثير القلق ويؤثر على خصوصية التحضيرات.



وتأتي الحادثة في توقيت حساس بالنسبة للمنتخب الكوري الجنوبي، الذي يستعد لخوض مواجهة مصيرية أمام المكسيك ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل.



وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام الكورية والعالمية، خصوصا مع تزايد المخاوف في البطولات الكبرى من استخدام الطائرات المسيّرة لرصد التدريبات أو الحصول على معلومات تكتيكية قد تمنح المنافسين أفضلية قبل المباريات.



ويأمل هونغ ميونغ بو أن لا تؤثر هذه الحادثة على تركيز لاعبيه، مؤكداً أن المنتخب سيواصل استعداداته بشكل طبيعي من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة أمام المكسيك في واحدة من أبرز مباريات الجولة.