قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمعاقبة المتهم بإنهاء حياة زوجته الشابة «كريمة»، المعروفة إعلاميًا بـ«عروس المنوفية»، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بقتلها إثر خلافات أسرية نشبت بينهما داخل منزل الزوجية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية بلاغًا يفيد بوفاة ربة منزل شابة داخل منزل الزوجية في ظروف غامضة. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافات أسرية متكررة نشبت بين الزوجين قبل وقوع الحادثة، انتهت باعتداء المتهم على زوجته، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بحبس المتهم على ذمة القضية، كما تم انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة بدقة.

محاكمة جنائية

وأسفرت التحقيقات عن توجيه اتهام للزوج بقتل المجني عليها، بعدما دعمت الأدلة الفنية والتقارير الطبية رواية الاتهام، ليتم إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته.

وخلال جلسات المحاكمة استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، قبل أن تصدر حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عامًا، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدمة وحزن

وأثار الحكم تفاعلًا واسعًا بين أهالي المنوفية الذين تابعوا تفاصيل القضية منذ وقوعها، خاصة أن المجني عليها كانت حديثة الزواج، ما دفع الكثيرين إلى وصف الواقعة بأنها واحدة من القضايا المؤلمة التي سلطت الضوء على مخاطر العنف الأسري وآثاره المأساوية.